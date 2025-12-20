Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Durante la serata l’ingresso di un nuovo socio e il conferimento di attestati per l’impegno nel “Mese della Prevenzione” Si è tenuta nella serata di ieri, presso il Grand Hotel Telese, la tradizionale Cena degli Auguri del *Rotary . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

cena degli auguri del rotary club valle telesina tra musica e riconoscimenti

© Fremondoweb.com - Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti

Leggi anche: Rotary Club Valle Telesina e Morcone: auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomine

Leggi anche: Rotary Valle Rubicone, cena degli auguri e premio a Mercadini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rotary Valle Rubicone, cena degli auguri e premio a Mercadini; Auguri solidali dal Rotary Puccini. Magica serata da tutto esaurito; Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti; Rotary Club Giacomo Puccini, all’Avo il ricavato della cena degli auguri.

cena auguri rotary clubCena degli auguri per il Rotary Club Valle Telesina - Si è tenuta nella serata di ieri, presso il Grand Hotel Telese, la tradizionale Cena degli Auguri del *Rotary Club Valle Telesina, un appuntamento che ha unito lo spirito del Natale all’essenza rotari ... ntr24.tv

cena auguri rotary clubRotary Club Alba: raccolti fondi per l'Istituto di Candiolo e ingresso di una nuova socia - La più alta onorificenza a Lucia Ernè, il benvenuto a Manuela Busso: la cena degli auguri celebra solidarietà e comunità rotariana ... targatocn.it

cena auguri rotary clubRotary Valle Rubicone, cena degli auguri e premio a Mercadini - Cena degli auguri del Rotary Club Valle del Rubicone alla Darsena del Sale di Cervia alla presenza del prefetto... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.