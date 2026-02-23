rosso volante su rai 1 il film con giorgio pasotti dedicato a eugenio monti

Il film con Giorgio Pasotti su Rai 1 racconta la vita di Eugenio Monti, grande sciolista e bobbista. L’attore lombardo interpreta il campione olimpico, scomparso nel 2003. La produzione si concentra sui successi sportivi e sui momenti più intensi della carriera di Monti. La pellicola evidenzia anche le sfide personali dell’atleta e il suo impegno nel mondo dello sport. La messa in onda del film ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati.

Lunedì 23 febbraio 2026, va in onda Rosso volante, il film tv diretto da Alessandro Angelini e dedicato alla figura di Eugenio Monti, tra i più grandi bobbisti della storia italiana. A interpretarlo è Giorgio Pasotti, che firma anche la sceneggiatura insieme a Silvia Napolitano e Valerio Bariletti. La pellicola, coprodotta da Rai Fiction e Wonder Film con Wonder Project, è liberamente ispirata al libro Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda di Stefano Rotta e ricostruisce il percorso umano e sportivo di un atleta che ha fatto della lealtà sportiva il suo tratto distintivo. Nel 1964 Eugenio Monti, fuoriclasse del bob, ha 36 anni e vanta un palmarès già ricchissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

