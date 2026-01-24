Rosso volante Giorgio Pasotti è Eugenio Monti | Un esempio come Sinner

Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968. La narrazione ripercorre la vita e le imprese di Monti, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e il suo impegno. Un’opportunità per conoscere una figura fondamentale dello sport italiano attraverso un racconto fedele e rispettoso.

"Eugenio Monti è una sorta di Sinner degli Anni 60", descrive così il campione di bob l'attore Giorgio Pasotti, nei panni dello sportivo nel film tv Rosso volante di Alessandro Angelini, in onda su Rai 1 il 23 febbraio. Rosso volante era l’epiteto creato dal giornalista Gianni Brera, nella serie interpretato da Andrea Pennacchi. I capelli rossi e l’ossessione per la velocità aveva acceso la lampadina del cronista della Gazzetta dello Sport. Nel film si raccontano quattro anni di vita di Monti, ancora oggi uno degli atleti più titolati al mondo. Dal 1964, quando perse l’oro Olimpico a Innsbruck, dopo il famoso gesto di fair play che rimise in pista e fece vincere gli avversari inglesi, fino al 1968, quando “Rosso volante” torna a gareggiare a 40 anni portando a casa l’oro olimpico da Grenoble. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rosso volante, Giorgio Pasotti è Eugenio Monti: "Un esempio come Sinner" Leggi anche: Appartamento sold out intervista a giorgio pasotti scopri i dettagli Leggi anche: Giorgio Pasotti: «Se la mia vita finisse ora» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Giorgio Pasotti è il Rosso volante; Anteprima nazionale Rosso Volante: ascolta l’intervista con il protagonista Giorgio Pasotti.; 'Rosso Volante' - Cortina location del film sulla leggenda del bob Eugenio Monti; Anteprima per Rosso Volante: sabato 24 gennaio la proiezione evento del film RAI su Eugenio Monti sostenuto dalla Regione. RAI 1 * ROSSO VOLANTE – 23/02 : «GIORGIO PASOTTI INTERPRETA EUGENIO MONTI, LA STORIA DEL BOBBISTA CHE REGALÒ LA VITTORIA OLIMPICA AL RIVALE PER FAIR PLAY» (VEDI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Giorgio Pasotti veste i panni di Eugenio Monti – sciatore e bobbista, doppio Oro olimpico a Grenoble nel ... agenziagiornalisticaopinione.it Giorgio Pasotti e il film su Eugenio Monti: «Il Sinner degli anni Sessanta»Il lungometraggio «Rosso Volante» sul campione di bob che nel 1964 perse un oro olimpico per sportività: un esempio di talento ... bergamo.corriere.it Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi | “Rosso volante”, oggi l’anteprima del film su Eugenio Monti (presto nel prime time di Rai Uno) - facebook.com facebook A Cortina anteprima di "Rosso Volante" film Rai su Eugenio Monti. Sostenuto dalla Regione, in onda su Rai 1 il 23 febbraio #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.