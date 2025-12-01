Sandokan | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Sandokan, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima lunedì 22 dicembre 2025. Ogni puntata sarà composta da due episodi. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 1 dicembre 2025. Seconda puntata: lunedì 8 dicembre 2025. Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025. Quarta puntata: lunedì 22 dicembre 2025. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sandokan? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,30. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sandokan: quante puntate, durata e quando finisce

