Rosso volante il film tv con Giorgio Pasotti dedicato Eugenio Monti su Rai1 | trama e cast

Giorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti nel film tv “Rosso Volante”, che racconta la vita del celebre pilota, ispirandosi al romanzo “Rosso ghiaccio”. La produzione, realizzata per Rai1, si concentra sulle sfide e le vittorie di Monti in pista, con scene di gara ricostruite in modo realistico. La pellicola porta gli spettatori nel mondo delle corse automobilistiche e delle emozioni intense che le accompagnano. La messa in onda è prevista per questa sera.

Tutto pronto per “ Rosso Volante “, il film tv scritto da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti, Valerio Bariletti e liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio”. Scopriamo insieme il cast e la trama. Rosso Volante, il film su Rai1: cast e trama. Stasera, lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 21.50 – subito dopo “Affari tuoi” – appuntamento con “ Rosso Volante “, il film tv dedicato ad Eugenio Monti. La storia del campione, doppio Oro olimpico a Grenoble nel 1968 e campione di fair play, scomparso nel 2003, viene raccontata per la prima volta sul piccolo schermo grazie ad un film – coprodotto da Rai Fiction e Wonder Film e Wonder Project. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

