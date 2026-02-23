Roncone individua la controfigura di Giuli | è Shrek

Da ilfoglio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Roncone scopre che la controfigura di Giuli è Shrek, a causa della somiglianza tra il personaggio e il tatuaggio. Giuli, ministro della Cultura, ha infatti una grande immagine di Shrek tatuata sul petto. La scoperta avviene osservando attentamente le foto pubblicate sui social. La somiglianza tra il personaggio e il tatuaggio si fa più evidente confrontando le immagini. La questione suscita curiosità tra gli utenti online.
roncone individua la controfigura di giuli 232 shrek
© Ilfoglio.it - Roncone individua la controfigura di Giuli: è Shrek

Aquila. Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera annota che Alessandro Giuli, ministro della Cultura, “ha un’aquila, a dimensione naturale, tatuata sul petto”. Considerato che un’aquila reale è lunga all’incirca 1 metro, o Roncone eccede in ironia o Giuli di secondo nome fa Shrek. 18 febbraio 2026.   Salmi. Nel medesimo articolo, intitolato “Aquile, serpenti e ora i Templari Le passioni ‘magiche’ di Giuli”, Fabrizio Roncone conclude: “I templari annuivano. Poi hanno ripetuto il loro motto: ‘Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam’, ‘Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria’”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»Antonio Castellini, controfigura di Sergio Mattarella durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, racconta: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica».

Il viaggio in tram di Mattarella e Valentino: la 26 immaginaria, la controfigura | Rossi: «Mi ha chiesto: li battiamo gli spagnoli?»Durante la notte, un tram di Milano simula il viaggio di Mattarella e Valentino, toccando fermate fittizie come quella del Teatro alla Scala e arrivando fino a San Siro.