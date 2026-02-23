Roncone individua la controfigura di Giuli | è Shrek

Fabrizio Roncone scopre che la controfigura di Giuli è Shrek, a causa della somiglianza tra il personaggio e il tatuaggio. Giuli, ministro della Cultura, ha infatti una grande immagine di Shrek tatuata sul petto. La scoperta avviene osservando attentamente le foto pubblicate sui social. La somiglianza tra il personaggio e il tatuaggio si fa più evidente confrontando le immagini. La questione suscita curiosità tra gli utenti online.

Aquila. Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera annota che Alessandro Giuli, ministro della Cultura, “ha un’aquila, a dimensione naturale, tatuata sul petto”. Considerato che un’aquila reale è lunga all’incirca 1 metro, o Roncone eccede in ironia o Giuli di secondo nome fa Shrek. 18 febbraio 2026. Salmi. Nel medesimo articolo, intitolato “Aquile, serpenti e ora i Templari Le passioni ‘magiche’ di Giuli”, Fabrizio Roncone conclude: “I templari annuivano. Poi hanno ripetuto il loro motto: ‘Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam’, ‘Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria’”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»Antonio Castellini, controfigura di Sergio Mattarella durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, racconta: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica».

Il viaggio in tram di Mattarella e Valentino: la 26 immaginaria, la controfigura | Rossi: «Mi ha chiesto: li battiamo gli spagnoli?»Durante la notte, un tram di Milano simula il viaggio di Mattarella e Valentino, toccando fermate fittizie come quella del Teatro alla Scala e arrivando fino a San Siro.