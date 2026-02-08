Il viaggio in tram di Mattarella e Valentino | la 26 immaginaria la controfigura | Rossi |  Mi ha chiesto | li battiamo gli spagnoli?

Durante la notte, un tram di Milano simula il viaggio di Mattarella e Valentino, toccando fermate fittizie come quella del Teatro alla Scala e arrivando fino a San Siro. Rossi, presente sul set, rivela che Mattarella ha chiesto se possono battere gli spagnoli, lasciando intendere che si tratta di una scena immaginaria o di un film. La scena con il tram, chiamato affettuosamente

Il tram sfila lungo via Ricasoli, sotto le finestre della sede dell’Atm, e svolta sulla destra in piazza Castello; proprio di fronte alla fontana, all’altezza di via Beltrami, si blocca per la prima fermata. Quella fermata nella realtà non esiste, e nelle strade di Milano non c’è neppure una linea di tram 26: ma il viaggio di due minuti in cui Valentino Rossi fa il manettacocchiere e il presidente Sergio Mattarella è il più anziano dei passeggeri non è (solo) un filmato, è una fiaba. Un artificio del montaggio che ha permesso al presidente di arrivare a San Siro senza muoversi neppure d’un metro dal deposito dell’Atm «Ticinese», in via Pietro Custodi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Valentino Rossi rivela i retroscena del video con Mattarella, raccontando l’incontro riservato con il presidente.

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha fatto un'apparizione a sorpresa sui tram di Milano, girando un video che sta facendo parlare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

