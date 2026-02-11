Olimpiadi parla la controfigura di Mattarella | Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica

Antonio Castellini, controfigura di Sergio Mattarella durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, racconta: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica». L’80enne si è calato nei panni del presidente per tutta la durata dell’evento, vivendo un’esperienza intensa e impegnativa.

Si chiama Antonio Castellini e ha 80 anni la controfigura di Sergio Mattarella per il video della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. È lui il Presidente che nel filmato arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi, nelle scene girate di spalle o in sostituzione del Capo dello Stato durante le prove. «Per 16 ore sono stato il Presidente della Repubblica. Mi hanno chiamato due mesi fa e mi hanno convocato a Milano, io nei panni di Mattarella c’ero già stato tre anni fa a Che tempo che fa, per uno sketch con Luciana Litizzetto che ironizzava sul presidente e il suo nodo alla cravatta.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Mattarella Cerimonia

Segui in diretta su The Social Post il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trasmesso questa sera alle 20:30 su Rai.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mattarella Cerimonia

Argomenti discussi: La controfigura di Mattarella: Così ho vestito i panni del Presidente della Repubblica; Mattarella e Vale Rossi in tram, il video è tutto made in Cairo; Milano, il viaggio in tram di Mattarella e Valentino Rossi: le scene girate nel deposito Atm, la 26 immaginaria e la controfigura del Presidente; Olimpiadi Milano-Cortina. Tutta la verità sullo spot con il Presidente Mattarella: Sul set gentile, semplice e partecipe.

Tutta l'Italia parla di loro Stiamo parlando di Amos Mosaner e Stefania Constantini, i nuovi idoli di tutti gli italiani Ieri hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella disciplina del Curling La loro avventura in qu - facebook.com facebook

Le Olimpiadi non sono solo quelle dello sport. Da oltre sessant'anni esistono competizioni internazionali in cui a sfidarsi sono le menti più brillanti del pianeta: sono le Olimpiadi STEM. Ne parla Noemi Messina nella nuova puntata di "Xanadu" x.com