Romano di Lombardia gatto salvato dopo tre giorni su una magnolia alta 12 metri

Romano di Lombardia. È rimasto per oltre tre giorni in cima a una magnolia alta circa una dozzina di metri, in un cortile condominiale cittadino. Un gatto è stato salvato grazie all’intervento congiunto degli agenti del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale e dei vigili del fuoco. Per giorni i residenti hanno sentito miagolii insistenti provenire dall’albero. Il felino, visibilmente in difficoltà, non riusciva a scendere autonomamente. Con il passare delle ore la situazione si è fatta sempre più critica tanto da rendere necessario l’intervento di una pattuglia del distretto. Gli agenti, una volta sul posto, hanno accertato che l’animale si trovava su un ramo a oltre 6 metri di altezza, in evidente stato di stress. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

