Roma svastiche e cori nelle strade | Testaccio risponde ma non ci sono i giovani

Le scritte con simboli nazisti e i cori nelle strade di Testaccio sono nate da un episodio di vandalismo su un muro noto grazie a un film recente. La comunità si è mobilitata per reagire, ma si è trovata a dover affrontare una scarsa presenza dei giovani nel quartiere. Le persone hanno deciso di rispondere con iniziative pacifiche, cercando di ripristinare la serenità del quartiere. La scena si conclude con un senso di attesa per ulteriori sviluppi.

Dopo le scritte sul muro di un condominio, diventato famoso grazie al film ‘ C’è ancora domani ‘ (2023), diretto da Paola Cortellesi, gli abitanti di Testaccio, a Roma, sono scesi in strada per rispondere alla provocazione di stampo neo fascista. “L’ennesima- ci racconta Paola, ottant’anni da sempre abitante del rione – è successo altre volte nei mesi scorsi. Ci sono piccoli gruppi di ragazzi che vanno in giro cantando gli inni fascisti, faccetta nera. Io abito al primo piano e quando mi affaccio li vedo. Sono tutti giovani, sui 16 o 17 anni. Era giusto rispondere”. Al presidio, promosso dalle sezioni di quartiere di Pd e Avs, hanno aderito tante associazioni e singoli cittadini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

