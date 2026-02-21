Roma svastiche sui muri nel cuore di Testaccio | un palazzo è il set di C’è ancora domani

Svastiche, vari simboli nazisti e una croce celtica sono comparse nella notte tra il 20 e il 21 febbraio sui pilastri del cancello e sulle pareti del complesso di via Bodoni 96, nel quartiere Testaccio di Roma. Si tratta dello stesso cortile dove è stato girato "C'è ancora domani", il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi che racconta il riscatto femminile nell'Italia del dopoguerra e celebra la conquista del voto per le donne. Il gesto vandalico ha suscitato immediate reazioni politiche e civiche. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi), insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra e al Partito Democratico, ha annunciato un presidio antifascista per lunedì 23 febbraio alle 17.