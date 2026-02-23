Testaccio svastiche nel cortile-set di C’è ancora domani

Nel cortile di via Giovanni Battista Bodoni a Testaccio, una svastica e altri simboli nazisti sono apparsi nella notte tra il 20 e il 21 febbraio. L’area, nota per essere stata scelta come set del film “C’è ancora domani”, ha subito danni visibili e ha suscitato sdegno tra i residenti. Questi atti di vandalismo hanno attirato l’attenzione, poiché il luogo rappresenta un punto di riferimento culturale per molti. La polizia sta indagando sulla provenienza di questi simboli.

Roma, 23 febbraio 2026 – Roma si ritrova a fare i conti con un nuovo episodio di vandalismo. Nel rione Testaccio una svastica e altri simboli nazisti sono comparsi nella notte tra il 20 e il 21 febbraio all’ingresso di un complesso in via Giovanni Battista Bodoni, lo stesso cortile dove è stato girato il film “ C’è ancora domani ” di Paola Cortellesi, richiamato nelle ore successive come luogo dal forte valore simbolico. Il simbolo è stato rimosso in breve tempo. Per Guglielmo Bianchi, segretario di Testaccio di Avs, la comparsa della scritta “manifesta il clima di violenza politica” percepito nel rione e si inserisce in una sequenza di episodi, ricordando anche un atto vandalico avvenuto a dicembre nella sede del movimento: non si tratterebbe più di gesti casuali, ma di azioni che “scelgono luoghi che hanno un valore”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma, svastiche sui muri nel cuore di Testaccio: un palazzo è il set di “C’è ancora domani” Nel quartiere Testaccio, alcune pareti di un palazzo sono state vandalizzate con svastiche, probabilmente a causa di atti di vandalismo.

Roma, spuntano svastiche e croci celtiche sui muri del cortile del set di «C’è ancora domani» di Paola CortellesiVandali hanno imbrattato i muri del cortile di un set cinematografico a Roma, causando danni con svastiche e croci celtiche.

News - Svastiche a Testaccio sul palazzo di “C’è ancora domani”. Non è “solo” vandalismo 22/02/2026

