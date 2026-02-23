Roma recuperati i manoscritti di Mussolini e D’Annunzio | riaffiorano appunti sul vertice con Hitler

Da virgilio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I manoscritti di Mussolini e D’Annunzio sono stati recuperati dai Carabinieri TPC, che hanno individuato appunti riguardanti il vertice con Hitler. La scoperta si deve a un’indagine mirata alla tutela del patrimonio storico e culturale. Gli ufficiali hanno rinvenuto documenti che offrono un’immagine più chiara di incontri chiave del passato. I manoscritti sono stati restituiti a Roma, pronti per essere analizzati dagli esperti. La vicenda apre nuove prospettive sulla conservazione dei beni storici.

roma recuperati i manoscritti di mussolini e d8217annunzio riaffiorano appunti sul vertice con hitler
© Virgilio.it - Roma, recuperati i manoscritti di Mussolini e D’Annunzio: riaffiorano appunti sul vertice con Hitler

Restituiti a Roma manoscritti di Mussolini e D’Annunzio dai Carabinieri TPC: documenti storici recuperati e tutelati dallo Stato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Elio Germano sfida Hitler e Mussolini: concluse le riprese de L’uomo che poteva cambiare il mondoElio Germano ha portato a termine le riprese de *L’uomo che poteva cambiare il mondo*, un film che lo vede sfidare i ruoli storici di Hitler e Mussolini, anche grazie a una scena in cui interpreta un personaggio che mette in discussione le loro scelte politiche.

Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni. Il presidente ucraino: "Sul Donbass nessun accordo"Il presidente ucraino Zelensky si trova a Londra per incontri con leader europei, tra cui Starmer, Macron e Merz, e domani sarà a Roma da Meloni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.