Roma recuperati i manoscritti di Mussolini e D’Annunzio | riaffiorano appunti sul vertice con Hitler

I manoscritti di Mussolini e D’Annunzio sono stati recuperati dai Carabinieri TPC, che hanno individuato appunti riguardanti il vertice con Hitler. La scoperta si deve a un’indagine mirata alla tutela del patrimonio storico e culturale. Gli ufficiali hanno rinvenuto documenti che offrono un’immagine più chiara di incontri chiave del passato. I manoscritti sono stati restituiti a Roma, pronti per essere analizzati dagli esperti. La vicenda apre nuove prospettive sulla conservazione dei beni storici.

© Virgilio.it - Roma, recuperati i manoscritti di Mussolini e D’Annunzio: riaffiorano appunti sul vertice con Hitler