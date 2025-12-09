Zelensky a Londra per il vertice con Starmer Macron e Merz Domani a Roma da Meloni Il presidente ucraino | Sul Donbass nessun accordo

Il presidente ucraino Zelensky si trova a Londra per incontri con leader europei, tra cui Starmer, Macron e Merz, e domani sarà a Roma da Meloni. Durante il vertice, Zelensky ha precisato che non ci sono accordi sul Donbass, sottolineando l'importanza della stabilità e della solidarietà internazionale nel contesto del conflitto in Ucraina.

Il premier britannico Keir Starmer ha accolto con un caloroso abbraccio davanti all'ingresso del n.10 di Downing Street e di fianco a un grande albero di Natale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il vertice a quattro col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, giunti in precedenza nella residenza del primo ministro a Londra. Al centro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni. Il presidente ucraino: "Sul Donbass nessun accordo"

