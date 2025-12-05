Olimpiadi 2040 il presidente del Coni apre a una candidatura di Roma
AGI - Che i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 siano un importante biglietto da visita per ulteriori candidature olimpiche italiane lo si era capito già il giorno dell'assegnazione, il 24 giugno del 2019. Ora la conferma è arrivata dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della cerimonia al Quirinale per l'accensione del braciere olimpico: "L'Italia deve essere portatrice di armonia. Se le volessimo pianificare per i prossimi 15 anni, avremmo la possibilità magari di candidare Roma per le Olimpiadi ". Buonfiglio in questi mesi ha stretto tante mani e a Losanna, quartier generale del CIO, l'Italia e lo sport italiano da ormai tanti anni godono di credibilità, oltre ad avere un parco atleti di ottimo spessore. 🔗 Leggi su Agi.it
