Chi era Demir Orahovac e cosa è successo nelle ultime ore tra viale Ventimiglia e il San Camillo. Non ce l’ha fatta Demir Orahovac, il giovane di 25 anni accoltellato nella mattinata di sabato 20 dicembre in viale Ventimiglia, nel quartiere Trullo a Roma. Il ragazzo, di origini montenegrine, è morto alle 10:50 di domenica 21 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo Forlanini, dove era ricoverato in condizioni disperate. Il decesso ha segnato una svolta decisiva nell’inchiesta: si aggrava la posizione dei tre arrestati, inizialmente accusati di tentato omicidio. Ora l’ipotesi di reato potrebbe trasformarsi in omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roma, Demir muore a 25 anni dopo l’accoltellamento al Trullo: la resa dei conti nel palazzo e i tre arresti

Leggi anche: È morto il 25enne accoltellato sulle scale di un palazzo a Roma. Forse una resa dei conti tra inquilini: tre arresti

Leggi anche: Tentato omicidio al Trullo, 25enne accoltellato. La resa dei conti tra residenti finisce nel sangue

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

In scooter contro lo spartitraffico, centauro muore sul Lungotevere Flaminio; La succursale del Gullace distrutta da due incendi: lavori agli sgoccioli, gli studenti in classe a fine gennaio.

È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio - Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. fanpage.it