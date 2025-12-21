Roma Demir muore a 25 anni dopo l’accoltellamento al Trullo | la resa dei conti nel palazzo e i tre arresti
Chi era Demir Orahovac e cosa è successo nelle ultime ore tra viale Ventimiglia e il San Camillo. Non ce l’ha fatta Demir Orahovac, il giovane di 25 anni accoltellato nella mattinata di sabato 20 dicembre in viale Ventimiglia, nel quartiere Trullo a Roma. Il ragazzo, di origini montenegrine, è morto alle 10:50 di domenica 21 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo Forlanini, dove era ricoverato in condizioni disperate. Il decesso ha segnato una svolta decisiva nell’inchiesta: si aggrava la posizione dei tre arrestati, inizialmente accusati di tentato omicidio. Ora l’ipotesi di reato potrebbe trasformarsi in omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
