Cornelia paura a Roma | omicidio e coprifuoco nel quartiere Aurelio

Un episodio di violenza ha scosso il quartiere Cornelia a Roma, provocando paura tra i residenti. La causa risiede in una serie di scontri tra gruppi di giovani, che hanno portato a momenti di tensione e all’attivazione di un coprifuoco temporaneo. Numerosi cittadini chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza, mentre le forze dell’ordine monitorano la zona. La situazione resta sotto stretta osservazione nelle prossime ore.

Cornelia sotto assedio: la spirale di violenza e la richiesta di sicurezza di un quartiere romano. Roma è scossa da un’escalation di violenza nel quartiere Aurelio, in particolare a Cornelia, un’area descritta da molti come terra dei Maranza. Un recente omicidio, avvenuto in prossimità di un supermercato, ha riacceso i riflettori su una situazione di degrado e criminalità che da tempo affligge la comunità locale, spingendo residenti, associazioni e comitati a chiedere interventi strutturali e un presidio costante del territorio. La zona, un tempo considerata tranquilla, è progressivamente scivolata in una condizione di insicurezza, con un coprifuoco autoimposto dopo le ore 18 e difficoltà crescenti per i cittadini nel vivere una vita normale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma: controlli nel quartiere Aurelio Cornelia, 4 persone arrestate e 3 denunciateLe forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel quartiere Aurelio, arrestando quattro persone e denunciandone altre tre.

Roma: controlli all’Aurelio e alla stazione metropolitana Cornelia, 8 arrestiQuesta mattina i carabinieri hanno effettuato controlli intensi nel quartiere Aurelio, soprattutto vicino alla stazione metropolitana Cornelia.

