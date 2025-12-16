Apologia mafiosa la proposta di legge che mette nel mirino cinema e fiction
Una proposta di legge presentata alla Camera mira a contrastare l'apologia mafiosa, includendo nuove misure per reprimere i comportamenti che ne esaltano i valori. L'iniziativa, sostenuta dall'onorevole Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, punta a rafforzare la normativa, anche attraverso l’introduzione del nuovo articolo 416-bis, con un'attenzione particolare a cinema e fiction.
L’apologia dei comportamenti mafiosi deve fermarsi. È questo l’obiettivo dichiarato della proposta di legge presentata alla Camera dall’onorevole Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, che punta all’introduzione del nuovo articolo 416-bis.2 nel codice penale. Un’iniziativa destinata a far discutere, soprattutto per le sue possibili ricadute sul mondo della televisione e delle serie tv. La proposta di legge: cosa prevede il nuovo articolo 416-bis.2. Il testo, ora all’esame della Commissione Giustizia, introduce sanzioni penali per chi esalta fatti, metodi, princìpi o comportamenti riconducibili alle associazioni criminali di tipo mafioso. Tivvusia.com
