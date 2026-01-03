Wesley shock a Bergamo | la mossa di Gasperini che mette Zalewski nel mirino e può cambiare Atalanta-Roma

L'incontro tra Atalanta e Roma, in programma sabato 3 gennaio 2025, si presenta come un match decisivo per la corsa europea. La sfida si concentra anche sulla zona sinistra del campo, dove i duelli tra i giocatori potranno influire sull’esito e sulle sorti di entrambe le squadre in classifica. Un confronto da seguire attentamente, poiché le mosse strategiche e le prestazioni individuali potrebbero fare la differenza nel risultato finale.

L’ Atalanta-Roma di sabato 3 gennaio 2025 (20:45) non è solo uno scontro diretto per l’Europa: sulla fascia sinistra romanista si prepara un duello che può indirizzare la partita e, di riflesso, la corsa Champions. Il confronto Wesley-Zalewski promette di essere il punto caldo della serata, il binario su cui si gioca una fetta di stagione: intensità, uno contro uno, seconde palle e transizioni. Wesley nel piano di Gasperini: corsa, ricezioni alte e attacco dell’area. Gasperini ha trasformato Wesley in un fattore strutturale: non è solo un esterno “di spinta”, ma una leva per alzare il baricentro e dare continuità alle giocate tra le linee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

