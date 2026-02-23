Roma la legge del 4 | Cristante fa 350 e scavalca Milinkovic Pisilli prenota il futuro
Cristante ha raggiunto i 350 presenze e ha superato Milinkovic nella classifica dei partecipanti più presenti alla Roma, portando entusiasmo tra i tifosi. La squadra ha dominato la partita contro la Cremonese, con Pisilli che si prepara a diventare una figura chiave per il futuro. La vittoria all’Olimpico ha rafforzato la fiducia nel progetto tecnico, mentre i giovani promettono di mantenere alta la qualità. La serata ha confermato le ambizioni della squadra per la stagione.
La Roma celebra una notte di gloria all’Olimpico, trasformando una sfida ostica contro la Cremonese in un manifesto di ambizione e solidità tattica. In una serata dal sapore celebrativo per Bryan Cristante, alla sua 350ª presenza in maglia giallorossa, il centrocampo capitolino si è riscoperto fattore determinante per la scalata alla classifica. La vittoria per 3-0 non solo blinda il posizionamento europeo, ma certifica la bontà delle intuizioni di Gian Piero Gasperini, capace di rimescolare le carte in corso d’opera alzando il raggio d’azione dei suoi uomini chiave e trovando nel giovane Niccolò Pisilli la linfa vitale per chiudere i conti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere GasperiniLa Roma conquista un’altra vittoria in Europa League, battendo lo Stoccarda 2-0 con una doppietta di Pisilli.
Roma, prova di forza all’Olimpico: Cristante, Ndicka e Pisilli travolgono la CremoneseCristante, Ndicka e Pisilli segnano tre gol decisivi durante la partita all’Olimpico, portando l’AS Roma a vincere contro la Cremonese.
