Roma la legge del 4 | Cristante fa 350 e scavalca Milinkovic Pisilli prenota il futuro

Cristante ha raggiunto i 350 presenze e ha superato Milinkovic nella classifica dei partecipanti più presenti alla Roma, portando entusiasmo tra i tifosi. La squadra ha dominato la partita contro la Cremonese, con Pisilli che si prepara a diventare una figura chiave per il futuro. La vittoria all’Olimpico ha rafforzato la fiducia nel progetto tecnico, mentre i giovani promettono di mantenere alta la qualità. La serata ha confermato le ambizioni della squadra per la stagione.