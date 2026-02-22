Roma prova di forza all’Olimpico | Cristante Ndicka e Pisilli travolgono la Cremonese

Cristante, Ndicka e Pisilli segnano tre gol decisivi durante la partita all’Olimpico, portando l’AS Roma a vincere contro la Cremonese. La squadra romana ha dominato nella ripresa, trasformando una partita difficile in una vittoria netta. La Cremonese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a cambiare il risultato. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, lasciando i tifosi soddisfatti per la prestazione dei giallorossi.

L’ AS Roma schianta la Cremonese con un perentorio 3-0 nella cornice dello Stadio Olimpico, risolvendo nella ripresa una pratica che nel primo tempo era apparsa più complessa del previsto. La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, ritrova smalto e cinismo grazie alle reti di Bryan Cristante, Evan Ndicka e del giovane Niccolò Pisilli, quest’ultimo abile a chiudere i conti nel finale su assistenza di un ispirato Malen. Per la formazione di Davide Nicola, la cui ultima gioia risale ormai allo scorso dicembre, il blackout nel secondo tempo condanna una resistenza che era stata ordinata per oltre un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Diretta gol Serie A LIVE: Cristante, Ndicka e Pisilli decidono Roma CremoneseCristante, Ndicka e Pisilli hanno segnato i gol decisivi nella partita tra Roma e Cremonese, determinando il risultato finale.

Pagelle Roma Cremonese: Thorsby spreca, Ndicka e Pisilli no. Cristante è eterno VOTIThorsby commette un errore che costa alla Roma, mentre Ndicka e Pisilli si distinguono per impegno e precisione.

Cremonese, per abbattere il muro della Roma c'è bisogno di una prova di forzaUna Cremonese priva di pedine importanti (Baschirotto su tutti) va a caccia dell’impresa allo stadio Olimpico contro la Roma ... cremonaoggi.it

Roma-Cremonese in campo alle 20.45. Segui la cronaca testuale della partitaI giallorossi cercano punti per restare in zona Champions, mentre la Cremonese vuole uscire dalla crisi e guadagnare continuità dopo il recente pareggio che ha interrotto la serie di ko consecutivi ... rainews.it

