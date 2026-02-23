Roma | assunzioni crollano solo 1 su 4 è stabile

Il calo delle assunzioni a Roma deriva dalla crisi economica, che ha portato molte aziende a ridurre le nuove assunzioni e a preferire contratti temporanei. Solo un quarto dei nuovi impieghi risulta stabile, mentre il resto riguarda contratti a breve termine. Questa situazione crea incertezza tra i lavoratori, che cercano di trovare sicurezza nel mercato attuale. La tendenza si mantiene stabile da diversi mesi, segnando una frenata nel settore occupazionale.

Un mercato del lavoro che divide. Il cielo sopra Roma si tinge di nubi sparse, ma è l’orizzonte del mercato del lavoro a preoccupare. Secondo l’ultimo report del Sistema Informativo Excelsior, le assunzioni nella capitale fino ad aprile 2026 mostrano un calo rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato su tutti: solo un posto su quattro sarà a tempo indeterminato. Un segnale che riflette le incertezze economiche e la preferenza delle imprese per contratti flessibili. A febbraio 2026, le entrate previste nel mondo del lavoro sono 36.780, in aumento di 2.740 unità rispetto a febbraio 2025. Tuttavia, nel trimestre febbraio-aprile, le assunzioni totali scendono a 112. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma: Corbucci (Pd), 30 gennaio commissione su assunzioni e concorsi, servono piu’ risorseVenerdì 30 gennaio, la commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica si riunisce per analizzare le assunzioni e il rafforzamento dell’amministrazione comunale, in seguito all’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027.

