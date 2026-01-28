Maltempo Roma alberi crollano su auto all' Eur e alla Balduina Temporali e allerta vento fino a domani scuole chiuse a Frosinone

Il maltempo continua a creare problemi a Roma. Alberi sono caduti in diverse zone, come all’Eur e alla Balduina, riversando pezzi di rami e tronchi sulle auto parcheggiate. Le strade sono allagate e il traffico si congestiona, mentre le scuole di Frosinone restano chiuse per precauzione. Le allerte meteo indicano che il maltempo, con temporali e vento forte, durerà almeno fino a domani. La città si prepara ad affrontare un’altra giornata di disagi.

Disagi a Roma, alberi crollati e e strade allagate per il maltempo che sta colpendo la città. Un'area di bassa pressione sta attualmente interessando il Lazio, portando condizioni di instabilità meteo con piogge e temporali diffusi anche a Roma. Secondo le previsioni, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti in gran parte della regione, con fenomeni anche estremi che dovrebbero attenuarsi solo in tarda serata.

