Roma Alfonsi | controlli su pini ogni sei mesi a Fori e piazza Venezia

Alfonsi ha annunciato che i pini di piazza Venezia vengono ispezionati ogni sei mesi a causa di problemi di sicurezza. Le verifiche frequenti mirano a monitorare lo stato di salute degli alberi e prevenire eventuali rischi per i passanti. Le operazioni coinvolgono tecnici specializzati che valutano la stabilità e la presenza di eventuali malattie. Le verifiche continuano per garantire la sicurezza pubblica e preservare il patrimonio arboreo del quartiere.

A piazza Venezia sono attualmente in corso verifiche approfondite sui pini, poiché gli alberi in questa area sono stati classificati per essere controllati ogni sei mesi. Inoltre, li monitoriamo anche attraverso l’uso del gemello digitale, una tecnologia innovativa che ci consente di avere un quadro dettagliato della loro salute. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dall’assessora all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, durante l’inaugurazione del nuovo belvedere ai Fori Imperiali. Controlli e abbattimenti ai Fori Imperiali. Per quanto riguarda via dei Fori Imperiali, l’assessora ha informato che i controlli sono stati completati e che sono stati abbattuti un totale di 12 pini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Maltempo: assessora Ambiente Roma, controlli su pini Fori Imperiali, uno sara’ abbattutoA causa del recente crollo di due alberi ai Fori Imperiali, l’assessora all’Ambiente di Roma ha disposto controlli approfonditi sui pini della zona.

Roma, pini a rischio nei Fori Imperiali: controlli straordinari su 50 alberi dopo i crolliA Roma, nell’area dei Fori Imperiali, sono stati avviati controlli straordinari su 50 pini dopo due crolli avvenuti nello stesso tratto in pochi giorni.

Assessora Roma, su via dei Fori Imperiali non solo pini ma anche melograni(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Su via dei Fori Imperiali abbiamo finito i controlli e abbiamo abbattuto 12 pini. Saranno sostituiti e ci sarà anche un incremento per compensare quelli tolti negli anni. Non ... msn.com

Roma: riapertura totale Fori Imperiali dal 23 febbraio, in corso abbattimentiRiaprirà il 23 febbraio via dei Fori Imperiali, chiusa per il crollo di un pino. Iniziati abbattimenti e controlli sugli alberi. romadailynews.it

