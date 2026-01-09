Roma pini a rischio nei Fori Imperiali | controlli straordinari su 50 alberi dopo i crolli

A Roma, nell’area dei Fori Imperiali, sono stati avviati controlli straordinari su 50 pini dopo due crolli avvenuti nello stesso tratto in pochi giorni. L’intervento mira a valutare lo stato di salute degli alberi e prevenire eventuali rischi per cittadini e monumenti, in un’ottica di tutela e sicurezza del patrimonio storico e ambientale della capitale.

Due crolli in appena quattro giorni, nello stesso tratto di strada e in una delle aree più simboliche della Capitale, riaccendono l’allarme sulla sicurezza del patrimonio arboreo di Roma. All’alba di ieri un pino alto circa 20 metri è precipitato in via dei Fori Imperiali, all’angolo con piazza Venezia e l’Altare della Patria, dopo che domenica un altro albero era crollato nei pressi del Colosseo. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la frequenza ravvicinata degli episodi impone una riflessione urgente. Si tratta di alberi molto vecchi, in gran parte prossimi alla fine del loro ciclo vitale, stimato tra i 100 e i 120 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

