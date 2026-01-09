Maltempo | assessora Ambiente Roma controlli su pini Fori Imperiali uno sara’ abbattuto

A causa del recente crollo di due alberi ai Fori Imperiali, l’assessora all’Ambiente di Roma ha disposto controlli approfonditi sui pini della zona. Si è deciso che uno di questi, situato vicino al Vittoriano, sarà abbattuto nelle prossime ore. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori incidenti legati alle condizioni degli alberi in un’area di grande frequentazione.

A seguito del crollo di due alberi avvenuto ai Fori Imperiali, è stato deciso che un pino verrà abbattuto domani, in prossimità del Vittoriano. Questa decisione è stata presa in seguito alle prove di trazione condotte dagli agronomi incaricati dall’assessorato all’Ambiente di Roma. Negli ultimi giorni, la città ha subito gli effetti di un forte maltempo, caratterizzato da più allerte meteo che si sono susseguite dal 3 gennaio fino al 7 gennaio, con ingenti quantità di acqua accumulate che hanno saturato i terreni e sovraccaricato le chiome degli alberi. Gli esperti dell’assessorato hanno comunicato che, a causa di queste condizioni meteorologiche avverse, sono crollati due pini lungo via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

