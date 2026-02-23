RogoredoPiantedosi | PS ha rigorevalori

Il fermo di un assistente capo di polizia dopo aver sparato a un pusher di 26 anni al Boschetto di Rogoredo ha provocato un'ampia discussione sulla disciplina tra le forze dell'ordine. La decisione di avviare un'indagine interna nasce dalla volontà di chiarire i fatti e mantenere la fiducia pubblica. Il Questore di Milano ribadisce che la polizia agirà con rigore e senza tollerare comportamenti scorretti. La vicenda ha acceso il dibattito sulla responsabilità e il rispetto delle regole.

12.42 Dopo il fermo per omicidio volontario dell'assistente capo di PS Cinturrino, che ha sparato a un pusher 26enne al Boschetto di Rogoredo, il Questore di Milano annuncia un'indagine interna: "Siamo in grado di contrastare le mele marce, non faremo sconti a nessuno". Il ministro all'Interno Piantedosi ringrazia Questura e Procura:"La PS ha valori e principi tali da poter affrontare anche casi dolorosi come questo.Nell'immediato dei fatti dissi che vicenda sarebbe stata affrontata senza scudi immunitari per nessuno e così è stato".