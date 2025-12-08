Gioca gratuitamente con le nuove 4 download ps senza ps plus

le novità gratuite su playstation: demo e giochi test disponibili senza abbonamento. Per gli appassionati di PlayStation, l'offerta di contenuti gratuiti si amplia con numerosi demos e giochi di prova accessibili senza la necessità di sottoscrivere l'abbonamento a PlayStation Plus. Questi contenuti rappresentano un'opportunità unica per esplorare nuovi titoli e valutare le future proprie preferenze di gioco. L'articolo analizza le ultime aggiunte disponibili sulla piattaforma, evidenziando come siano ormai numerosi i titoli pronti a essere testati gratuitamente. gli ultimi arrivi di demo gratuiti su playstation.

