Rogoredo si aggrava posizione poliziotti Piantedosi | fare chiarezza
A Rogoredo, la situazione si complica per due poliziotti coinvolti in un caso di omicidio. Secondo le ultime indagini, si sospetta che abbiano tentato di coprire un episodio in cui un pusher è stato ucciso, forse cercando di inserirgli una pistola in mano. Il ministro Piantedosi ha annunciato che si farà piena chiarezza sull’accaduto. La vicenda ha suscitato molte domande sulla condotta delle forze dell’ordine in quella zona.
L’omicidio di Rogoredo: il pusher ucciso e l’ipotesi della pistola messa nelle sue mani dai poliziotti. Le accuse ai cinque agenti e i buchi nei loro racconti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamo
Leggi anche: Rogoredo, Piantedosi: «La Polizia capace di fare chiarezza anche al proprio interno, senza sconti per nessuno»
Rogoredo, si aggrava posizione poliziotti. Piantedosi: fare chiarezza
Argomenti discussi: Rogoredo, nuove accuse all’agente che ha sparato a Mansouri: Chiedeva il pizzo ai pusher.
Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it
Rogoredo, nuove accuse all’agente: Chiedeva il pizzo ai pusherSi aggrava la posizione dell’assistente capo che ha sparato e ucciso lo spacciatore. I due avrebbero avuto contrasti in passato. Interrogati i colleghi: ... milano.repubblica.it
#Tg2000 - #Rogoredo, si aggrava posizione #poliziotti. #Piantedosi: fare chiarezza #20febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com
Era al telefono Abderrahim Mansouri mentre dalla pistola dell’assistente capo Carmelo Cinturrino partiva il colpo che lo avrebbe ucciso. Uno dei pusher al servizio del clan che domina da anni la piazza di spaccio di Rogoredo - la più grande d’Italia - lo stava - facebook.com facebook