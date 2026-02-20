Rogoredo si aggrava posizione poliziotti Piantedosi | fare chiarezza

L’omicidio di Rogoredo: il pusher ucciso e l’ipotesi della pistola messa nelle sue mani dai poliziotti. Le accuse ai cinque agenti e i buchi nei loro racconti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Rogoredo, nuove accuse all’agente che ha sparato a Mansouri: Chiedeva il pizzo ai pusher.

Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it

Rogoredo, nuove accuse all’agente: Chiedeva il pizzo ai pusherSi aggrava la posizione dell’assistente capo che ha sparato e ucciso lo spacciatore. I due avrebbero avuto contrasti in passato. Interrogati i colleghi: ... milano.repubblica.it

Era al telefono Abderrahim Mansouri mentre dalla pistola dell’assistente capo Carmelo Cinturrino partiva il colpo che lo avrebbe ucciso. Uno dei pusher al servizio del clan che domina da anni la piazza di spaccio di Rogoredo - la più grande d’Italia - lo stava - facebook.com facebook