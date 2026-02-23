Rogoredo svolta nell’inchiesta | fermato il poliziotto che sparò a Mansouri L’accusa è di omicidio volontario

Un agente di polizia è stato fermato dopo aver sparato a un uomo durante un blitz a Rogoredo. La causa dell’intervento, secondo le indagini, riguarda una presunta resistenza all’arresto. Le autorità hanno eseguito un fermo con l’obiettivo di chiarire le responsabilità dell’episodio e approfondire le dinamiche. La notizia si diffonde mentre si attendono sviluppi sulla vicenda e sulla versione ufficiale dei fatti.

Milano si risveglia con un provvedimento che segna una svolta in uno dei casi più discussi delle ultime settimane. La Procura ha disposto il fermo di Carmelo Cinturrino, assistente capo in servizio al commissariato Mecenate, gravemente indiziato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Il fermo è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione del pubblico ministero Giovanni Tarzia, con il coordinamento del procuratore Marcello Viola, che ha annunciato una conferenza stampa in Questura vista la gravità e la rilevanza pubblica dei fatti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso MansouriCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver ucciso Mansouri a Rogoredo.

Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo: è accusato di omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ha causato la morte di Mansouri a Rogoredo, provocando il suo fermo da parte della polizia.

Argomenti discussi: Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente; Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi; Sparatoria a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: la chiamata ai soccorsi partita 20 minuti dopo; Omicidio Rogoredo, svolta nelle indagini: Il poliziotto mentì sui soccorsi. Ipotesi prove costruite.

Pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, svolta nelle indagini: Era disarmato, niente impronte sulla pistola a salveUn’indagine complessa, ancora in pieno svolgimento, sta facendo emergere nuovi interrogativi sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio scorso nel ... thesocialpost.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it

Svolta nelle indagini sull'uccisione di Abderrahim Mansouri, il pusher del boschetto di Rogoredo: il poliziotto che ha sparato è stato arrestato. E' accusato di omicidio volontario. #radiolombardia #noncifermiamomai #rogoredo - facebook.com facebook

Rogoredo, la versione dell’agente crolla tra le contraddizioni Svolta nelle indagini: dalla pistola finta piazzata vicino al corpo, ai soccorsi in ritardo Piantedosi: «Accetteremo con serenità quello che succederà» @oiramdivito x.com