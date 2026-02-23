Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo | è accusato di omicidio volontario

Carmelo Cinturrino ha sparato e ha causato la morte di Mansouri a Rogoredo, provocando il suo fermo da parte della polizia. L’azione si è verificata dopo una lite in strada, che ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e prove sul luogo, confermando l’uso intenzionale dell’arma. Il fermo del poliziotto è stato disposto per chiarire le circostanze di quanto accaduto e procedere con le indagini.

La Polizia di stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino su disposizione della procura della Repubblica di Milano. Il poliziotto è accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 26 anni, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla scientifica, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. Secondo gli investigatori, a carico dell’agente vi sarebbe un insieme di elementi: le dichiarazioni di alcuni testimoni, gli interrogatori di quattro colleghi presenti sul posto – indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso – le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e davanti al commissariato Mecenate, oltre all’analisi del traffico telefonico degli agenti e della vittima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

