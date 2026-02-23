Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo | è accusato di omicidio volontario

Da ilfoglio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmelo Cinturrino ha sparato e ha causato la morte di Mansouri a Rogoredo, provocando il suo fermo da parte della polizia. L’azione si è verificata dopo una lite in strada, che ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e prove sul luogo, confermando l’uso intenzionale dell’arma. Il fermo del poliziotto è stato disposto per chiarire le circostanze di quanto accaduto e procedere con le indagini.
fermato il poliziotto che ha ucciso mansouri a rogoredo 232 accusato di omicidio volontario
© Ilfoglio.it - Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo: è accusato di omicidio volontario

La Polizia di stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino  su disposizione della procura della Repubblica di Milano. Il poliziotto è accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 26 anni, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla scientifica, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. Secondo gli investigatori, a carico dell’agente vi sarebbe un insieme di elementi: le dichiarazioni di alcuni testimoni, gli interrogatori di quattro colleghi presenti sul posto – indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso – le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e davanti al commissariato Mecenate, oltre all’analisi del traffico telefonico degli agenti e della vittima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso MansouriCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver ucciso Mansouri a Rogoredo.

Rogoredo, fermato per omicidio volontario poliziotto che ha ucciso MansouriCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato arrestato per aver ucciso un uomo a Rogoredo.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa

Video Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In manette Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Corsico (MI), spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta due persone; Inseguimento ad alta velocità: a scappare era una poliziotto; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack.

fermato il poliziotto cheRogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it

fermato il poliziotto cheCarmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa. Chi è l'agente Luca: dal pizzo alla protezione ai pusherAl Corvetto lo chiamano tutti Luca, ma il suo vero nome è Carmelo Cinturrino. Assistente capo al commissariato di via Tertulliano, è ... msn.com