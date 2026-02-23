Rogoredo Salvini | Se le accuse fossero confermate sarebbe un oltraggio ai colleghi in divisa

Matteo Salvini critica duramente le accuse rivolte alle forze dell’ordine, sostenendo che, se fossero confermate, rappresenterebbero un grave oltraggio ai colleghi in divisa. Ricorda come migliaia di agenti in servizio, ogni giorno, mettano a rischio la propria vita per proteggere i cittadini. Salvini si rivolge direttamente a chi lavora sul campo, sottolineando il rispetto e la solidarietà nei loro confronti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

“Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale, sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa. Detto questo, chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell’ordine. Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Senza se e senza ma. Anzi, forse. Il no comment se non conosco chiude la campagna flop di Salvini su Rogore…; La storia di Rogoredo ci dice che lo scudo penale ai poliziotti sarebbe una sciagura; Rogoredo e il pusher ucciso: indagini contraddicono Meloni e Salvini sullo scudo penale; Rogoredo, la versione dell'agente crolla tra le contraddizioni.

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

Sono passati 4 giorni e ancora il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini non ha ancora chiesto scusa per aver scritto, 45 minuti dopo l’uscita della notizia di Rogoredo: “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma”. Sono passati 4 giorni e il leader - facebook.com facebook

Matteo Salvini, sull’omicidio di Rogoredo, diceva di stare “con il poliziotto senza se e senza ma”. Giorgia Meloni parlava di “doppiopesismo di certa parte della magistratura”. Oggi il poliziotto è stato fermato per omicidio volontario. Forse qualche “se” e qualche x.com