Rogoredo Salvini | Se confermate accuse da Cinturrino oltraggio a colleghi in divisa

Matteo Salvini denuncia che le accuse contro l’agente Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Rogoredo, potrebbero portare a un oltraggio nei confronti dei colleghi in divisa. La vicenda ha suscitato dure reazioni tra le forze dell’ordine, che temono un danno all’immagine professionale. Salvini ha sottolineato la necessità di verificare i fatti prima di trarre conclusioni definitive. La situazione resta delicata e in fase di approfondimento.

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine della sua visita al Villaggio Olimpico, ha parlato del fermo all’ agente Carmelo Cinturrino, in merito all’omicidio di Rogoredo. “Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale, sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa. Detto questo, chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Omicidio di Rogoredo: arrestato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 27 gennaio, causando grande sconcerto tra le forze dell’ordine.

