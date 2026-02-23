Rogoredo Salvini | rifarei post su poliziotto sempre con Forze Ordine

Matteo Salvini ha deciso di ripubblicare il post di sostegno a un poliziotto coinvolto nello scontro a Rogoredo, spiegando che rifarebbe la stessa scelta. La sua decisione deriva dal desiderio di difendere le forze dell’ordine, anche dopo le polemiche successive. Salvini ha sottolineato che il suo messaggio era sincero e che continuerà a sostenere gli agenti nelle situazioni di emergenza. La questione ha suscitato reazioni tra gli utenti online.