Rogoredo Salvini | rifarei post su poliziotto sempre con Forze Ordine
Matteo Salvini ha deciso di ripubblicare il post di sostegno a un poliziotto coinvolto nello scontro a Rogoredo, spiegando che rifarebbe la stessa scelta. La sua decisione deriva dal desiderio di difendere le forze dell’ordine, anche dopo le polemiche successive. Salvini ha sottolineato che il suo messaggio era sincero e che continuerà a sostenere gli agenti nelle situazioni di emergenza. La questione ha suscitato reazioni tra gli utenti online.
Milano, 23 feb. (askanews) – Matteo Salvini rifarebbe il post sui social con cui si era schierato a sostegno del poliziotto che ha sparato a Rogoredo: “Assolutamente sì”, risponde ai giornalisti, a margine di una visita al Villaggio Olimpico di Milano. “Io sto con le forze dell’ordine. Se poi si dimostrerà che questo era un delinquente, io non sto con i delinquenti”, dice commentando il fermo del poliziotto, indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim. “Io non mi pentirò mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine. Sono centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa che rischiano la vita per salvare le nostre vite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Milano: Rogoredo, muore in ospedale il rapinatore cinese ferito in uno scontro con le forze dell’ordine.Questa mattina, in ospedale, è morto il giovane rapinatore cinese che era rimasto ferito dopo uno scontro a fuoco con la polizia a Milano, lo scorso primo febbraio.
Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente un 25enne cinese. Salvini: "Io sto con il poliziotto"Nuova sparatoria a Milano questa mattina.
