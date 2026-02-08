Milano | Rogoredo muore in ospedale il rapinatore cinese ferito in uno scontro con le forze dell’ordine

Questa mattina, in ospedale, è morto il giovane rapinatore cinese che era rimasto ferito dopo uno scontro a fuoco con la polizia a Milano, lo scorso primo febbraio. La sua morte chiude un episodio che aveva suscitato molta tensione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Il giovane cinese di trent’anni ferito durante una sparatoria con la polizia a Milano, avvenuta lo scorso primo febbraio in zona Rogoredo, è deceduto oggi pomeriggio in ospedale. La notizia, che giunge a soli sette giorni dall’agguato, chiude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso le forze dell’ordine e che ha riportato alla luce le fragilità di un individuo già noto alle autorità per precedenti episodi di disagio e per la sua precaria situazione di irregolarità sul territorio nazionale. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine con una rapina a mano armata che ha scatenato una reazione immediata e, purtroppo, fatale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di origine cinese ha sparato contro gli agenti a Rogoredo.

Un uomo di 30 anni è stato ferito in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

Rogoredo, ruba una pistola e spara contro i poliziotti che rispondono: è in pericolo di vita

Milano, chi è l'uomo in fin di vita dopo la sparatoria a RogoredoÈ in condizioni gravissime il 30enne di nazionalità cinese che ieri a Milano ha rubato una pistola a un vigilante e poi l'ha usata contro la Polizia che ha risposto al fuoco. Colpito alla testa e a un ... tg24.sky.it

Shock a Milano: sparatoria a Rogoredo. Ventenne ucciso da polizia in borgheseQuando è arrivato il 118 il ragazzo era in condizioni gravissime ed è morto prima di arrivare all'ospedale. L'agente che ha sparato è indagato ... tg.la7.it

