Rogoredo Salvini | Con scudo penale nessuna iscrizione automatica degli agenti

Salvini spiega che lo scudo penale proposto dalla Lega evita che gli agenti vengano iscritti automaticamente nel registro degli indagati. La proposta nasce per proteggere gli agenti da conseguenze legali in caso di interventi durante operazioni rischiose. Questa modifica mira a garantire maggiore sicurezza sul campo, riducendo i rischi di procedimento giudiziario automatico. La proposta ha suscitato discussioni tra le forze politiche e le associazioni di settore.

Con lo scudo penale per le forze dell’ordine che la Lega vuole introdurre nel pacchetto sicurezza, “non c’è l’iscrizione automatica nel registro degli indagati. Se ci sono evidenze di crimine è chiaro che, come in questo caso, si indaga e si arresta. A me semplicemente sta a cuore che chi indossa una divisa venga rispettato, visto che purtroppo c’è gente che parla di ‘sbirri assassini’, di ‘carabinieri da colpire’ e cerca di sabotare i treni e l’alta velocità per danneggiare l’Italia e gli italiani. Quindi non confondiamo una mela marcia con centinaia di migliaia di donne e di uomini che rischiano la vita per salvare le vostre e le nostre vite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rogoredo e le nuove verità sul pusher ucciso dal poliziotto: Salvini aveva definito “eccessiva” l’inchiesta e la destra aveva accelerato sullo scudo penaleUn uomo ucciso a Rogoredo e l’indagine aperta sul poliziotto che ha sparato sono al centro di un dibattito acceso.

Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: “Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale”Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente di Rogoredo, sottolineando l’importanza di analizzare la dinamica dei fatti senza giudizi affrettati.

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

Poliziotto indagato per omicidio a Rogoredo, la destra in retromarcia: Fare chiarezza senza scontiDa Piantedosi a Salvini e FdI si abbassano i toni dopo la svolta nell’inchiesta sull’uomo ucciso dall’agente al bosco della droga ... milano.repubblica.it

Sono passati 4 giorni e ancora il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini non ha ancora chiesto scusa per aver scritto, 45 minuti dopo l’uscita della notizia di Rogoredo: “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma”. Sono passati 4 giorni e il leader - facebook.com facebook

Matteo Salvini, sull’omicidio di Rogoredo, diceva di stare “con il poliziotto senza se e senza ma”. Giorgia Meloni parlava di “doppiopesismo di certa parte della magistratura”. Oggi il poliziotto è stato fermato per omicidio volontario. Forse qualche “se” e qualche x.com