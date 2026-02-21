Rogoredo e le nuove verità sul pusher ucciso dal poliziotto | Salvini aveva definito eccessiva l’inchiesta e la destra aveva accelerato sullo scudo penale

Un uomo ucciso a Rogoredo e l’indagine aperta sul poliziotto che ha sparato sono al centro di un dibattito acceso. Salvini ha criticato l’indagine, definendola “eccessiva”, mentre la destra spinge per approvare rapidamente lo scudo penale nel decreto Sicurezza. La vicenda ha alimentato le tensioni politiche e acceso i riflettori sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine. La discussione si concentra ora sulle responsabilità e sulle misure da adottare.

Il pusher ucciso a Rogoredo e l'indagine nei confronti del poliziotto che gli ha sparato. Il fatto di cronaca perfetto per il governo Meloni per cavalcare la necessità di introdurre lo scudo penale per gli agenti nel decreto Sicurezza. Abderrahim Mansouri, 28 anni, viene ucciso dall'assistente capo Carmelo Cinturrino il 26 gennaio scorso nel boschetto della droga alla periferia di Milano. Sull'episodio si gettano subito a capofitto il vicepremier Matteo Salvini e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. A seguire, tutta la maggioranza, compresa la premier Giorgia Meloni. Già il giorno dopo, il capo del Viminale ragiona: "È abbastanza presumibile" che con lo scudo penale inserito nel nuovo ddl il poliziotto "avrebbe potuto fruire del beneficio dell'inversione dell'onere della prova.