Sparatoria a Rogoredo Sala sul pusher ucciso | Bisogna capire la dinamica No allo scudo penale

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente di Rogoredo, sottolineando l’importanza di analizzare la dinamica dei fatti senza giudizi affrettati. La sua dichiarazione invita a comprendere meglio l’accaduto e a mantenere un atteggiamento equilibrato sulla vicenda, evitando di formulare conclusioni premature.

Il sindaco di Milano ha commentato quanto accaduto lunedì pomeriggio ai margini del boschetto della droga di Rogoredo, vicino all'arena di Santa Giulia Nessun giudizio affrettato, a caldo. Ma c’è la necessità di capire quanto accaduto. È quanto ha detto, in sintesi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenuto in diretta a Rtl 102.5 in merito alla morte di Adberrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso da un poliziotto nel corso di un controllo antidroga in via Impastato, in zona Rogoredo. “Nessuno di noi può ergersi giudice, bisogna capire bene la dinamica e le responsabilità - ha detto Sala -.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria

Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo, durante un intervento di polizia.

Una sparatoria si è verificata oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, zona Rogoredo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia.

Sparatoria a Rogoredo, Sala: «Serve più severità. Da uomo di sinistra, dico che la severità rispetto a chi vende morte è necessaria»Il sindaco di Milano: «Nel tempo abbiamo liberato il famigerato boschetto. Ma non è che questa società riesce a liberarsi dal fenomeno della droga» ... milano.corriere.it

Sparatoria a Milano, Sala: Più severità per chi vende morte. Ma dico no allo scudo penale per i poliziottiIl sindaco di Milano interviene sulla sparatoria a Rogoredo: Troppa tolleranza verso gli spacciatori. Duro anche su Piantedosi e sugli agenti ... affaritaliani.it

Shock a Milano: sparatoria a Rogoredo. Ventenne ucciso da polizia in borghese - facebook.com facebook

Vicinanza ai servitori dello Stato che presidiano i quartieri milanesi "terra di nessuno", ostaggio degli immigrati che alimentano spaccio e degrado. La sparatoria avvenuta a Rogoredo è la spia di una situazione ormai fuori controllo, favorita dalle politiche buon x.com