Rogoredo Salvini | chi sbaglia paghi se in divisa anche di più

Salvini denuncia che i comportamenti scorretti delle forze dell'ordine sono causati da mancanze nella formazione e nelle risorse, portando a comportamenti inappropriati. Ricorda che molti agenti rischiano ogni giorno la vita per garantire la sicurezza pubblica e sottolinea l’importanza di responsabilizzare chi sbaglia. La sua proposta prevede sanzioni più severe per chi viola le regole, anche in divisa. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Milano, 23 feb. (askanews) – “Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa. Detto questo, chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell’ordine. Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Rogoredo, Salvini: “Se confermate accuse, da Cinturrino oltraggio a colleghi in divisa”Matteo Salvini denuncia che le accuse contro l’agente Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Rogoredo, potrebbero portare a un oltraggio nei confronti dei colleghi in divisa.

Rogoredo, Salvini: "Oltraggio ai colleghi in divisa"Salvini ha criticato un episodio di oltraggio a un ufficiale di polizia, causato da un gruppo di giovani in una stazione di Rogoredo.

Sparatoria Milano, Salvini: Sempre con le forze dell'ordine, ma chi sbaglia in divisa paghi di più

