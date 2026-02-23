Rogoredo Salvini | Oltraggio ai colleghi in divisa

Salvini ha criticato un episodio di oltraggio a un ufficiale di polizia, causato da un gruppo di giovani in una stazione di Rogoredo. L’ex ministro si è rivolto ai cittadini, sottolineando il coraggio delle forze dell’ordine che ogni giorno affrontano rischi per garantire la sicurezza pubblica. Ha anche espresso solidarietà agli agenti coinvolti, evidenziando l’importanza del rispetto verso chi lavora in divisa. La vicenda ha attirato l’attenzione generale sulla tutela delle forze dell’ordine.

"Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale, sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa". Sono le parole del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine della sua visita al Villaggio Olimpico, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino. "Detto questo - aggiunge il ministro dei Trasporti - chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Rogoredo, Salvini: "Se confermate accuse, da Cinturrino oltraggio a colleghi in divisa"

Salvini sul fermo di Cinturrino: "Se confermate le accuse è un oltraggio ai colleghi in divisa"Il ministro Salvini critica duramente il fermo di Cinturrino, ritenendo che, se le accuse fossero confermate, rappresenterebbero un oltraggio ai colleghi in divisa.

