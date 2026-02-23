Rogoredo Meloni | Il poliziotto ha tradito la Nazione e l' onore delle forze dell' ordine

Il poliziotto coinvolto nella sparatoria di Rogoredo ha tradito la fiducia delle forze dell’ordine, a causa di un comportamento irresponsabile che ha messo a repentaglio la sicurezza pubblica. L’episodio ha portato alle immediate proteste delle autorità, che chiedono chiarimenti e azioni concrete. La vicenda ha acceso un dibattito sulla disciplina e sulla responsabilità degli agenti. La comunità locale si chiede quali misure verranno adottate per prevenire simili incidenti.

Il grave episodio della sparatoria di Rogoredo (Milano), con l'agente di polizia Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, disarmato, ha suscitato la ferma reazione delle istituzioni. Sulla vicenda interviene anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Leggo con sgomento - dice la premier - gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto ' boschetto della droga ' di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giorgia Meloni a sorpresa dai militari e forze dell'ordine a Rogoredo: "Volevo ringraziarvi"La premier Giorgia Meloni ha fatto una visita inaspettata questa mattina alla stazione di Rogoredo a Milano.

Rogoredo, Salvini: rifarei post su poliziotto, sempre con Forze OrdineMatteo Salvini ha deciso di ripubblicare il post di sostegno a un poliziotto coinvolto nello scontro a Rogoredo, spiegando che rifarebbe la stessa scelta.

Rogoredo, Meloni: Il poliziotto ha tradito la Nazione e l'onore delle forze dell'ordineLa premier: Con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa la divisa, occorre essere implacabili. La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata ... ilgiornale.it

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto. Il pm: 'Potrebbe uccidere ancora'È accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. La Procura: 'la vittima non impugnava alcuna pistola, l'arma è stata posta accanto al corpo nella fase successiva'. (ANSA) ... ansa.it

#Bonelli ( #Avs): Fatti di #Rogoredo " #Meloni, #Salvini e #Piantedosi chiedano scusa agli italiani" x.com

Laura - Dopo avere speculato, come sono soliti fare, sui fatti di Rogoredo, dando per scontato che il ragazzo ucciso fosse colpevole e il poliziotto innocente, Meloni e Salvini dovrebbero chiedere scusa alla famiglia di Abderrahim Mansouri. Indossare una divis - facebook.com facebook