Giorgia Meloni a sorpresa dai militari e forze dell' ordine a Rogoredo | Volevo ringraziarvi

La premier Giorgia Meloni ha fatto una visita inaspettata questa mattina alla stazione di Rogoredo a Milano. Voleva semplicemente ringraziare i militari e le forze dell’ordine che operano in zona. La Meloni si è fermata alcuni minuti, ha scambiato due parole con gli agenti e ha espresso gratitudine per il loro lavoro quotidiano. La visita, in un momento di grande attenzione per l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato molte reazioni sui social.

Visita a sorpresa alla stazione di Rogoredo per Giorgia Meloni, a Milano per l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina. La presidente del consiglio si è recata a Rogoredo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, prima di andare in prefettura dove ha incontrato l'emiro del Qatar e il vice.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Giorgia Meloni Rogoredo Milano, Giorgia Meloni incontra i militari alla stazione Rogoredo La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita questa mattina alla stazione Rogoredo di Milano. Uomo ferito dopo aver rubato arma a vigilante e aperto fuoco contro forze dell’ordine a Rogoredo Un giovane di 21 anni ha rischiato grosso a Rogoredo, a Milano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. GIORGIA MELONI ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER LA CERIMONIA DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE Ultime notizie su Giorgia Meloni Rogoredo Argomenti discussi: Meloni a Niscemi, promette soldi per placare le polemiche; ICE, Silvia Salis: Silenzio di Meloni? Non mi stupisce, è subalterna a Trump; Scontri Torino per Askatasuna, Cirio su visita Meloni a poliziotti feriti: Risposta a fatti vergognosi, momento anche di affetto; Meloni a sorpresa a Niscemi: il momento dell'arrivo in elicottero. Meloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta tanti auguri in italiano - VideoSorpresa di compleanno per Giorgia Meloni. Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ... adnkronos.com Giorgia Meloni accolta da un'ovazione a Dritto e Rovescio, battuta di Del Debbio sulla vendita di MaaloxGiorgia Meloni interviene al programma Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio per parlare di sicurezza e giustizia. La battuta sul Maalox ... virgilio.it Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance nella tarda mattinata di venerdì è arrivato in prefettura a Milano dove è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni. Il suo arrivo è stato segnato da un lunghissimo corteo di automobili, tra auto ufficiali, scorta e vigili urb x.com Immagini dell'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepresidente Usa, J.D. Vance in Prefettura a Milano. Il numero due della Casa Bianca è arrivato giovedì in città in attesa di partecipare stasera, allo stadio di San Siro, alla cerimonia di facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.