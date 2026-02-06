Giorgia Meloni a sorpresa dai militari e forze dell' ordine a Rogoredo | Volevo ringraziarvi

Da milanotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Giorgia Meloni ha fatto una visita inaspettata questa mattina alla stazione di Rogoredo a Milano. Voleva semplicemente ringraziare i militari e le forze dell’ordine che operano in zona. La Meloni si è fermata alcuni minuti, ha scambiato due parole con gli agenti e ha espresso gratitudine per il loro lavoro quotidiano. La visita, in un momento di grande attenzione per l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato molte reazioni sui social.

Visita a sorpresa alla stazione di Rogoredo per Giorgia Meloni, a Milano per l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina. La presidente del consiglio si è recata a Rogoredo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, prima di andare in prefettura dove ha incontrato l'emiro del Qatar e il vice.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorgia Meloni Rogoredo

Milano, Giorgia Meloni incontra i militari alla stazione Rogoredo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita questa mattina alla stazione Rogoredo di Milano.

Uomo ferito dopo aver rubato arma a vigilante e aperto fuoco contro forze dell’ordine a Rogoredo

Un giovane di 21 anni ha rischiato grosso a Rogoredo, a Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GIORGIA MELONI ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER LA CERIMONIA DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE

Video GIORGIA MELONI ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER LA CERIMONIA DEL GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE

Ultime notizie su Giorgia Meloni Rogoredo

Argomenti discussi: Meloni a Niscemi, promette soldi per placare le polemiche; ICE, Silvia Salis: Silenzio di Meloni? Non mi stupisce, è subalterna a Trump; Scontri Torino per Askatasuna, Cirio su visita Meloni a poliziotti feriti: Risposta a fatti vergognosi, momento anche di affetto; Meloni a sorpresa a Niscemi: il momento dell'arrivo in elicottero.

Meloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta tanti auguri in italiano - VideoSorpresa di compleanno per Giorgia Meloni. Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ... adnkronos.com

giorgia meloni a sorpresaGiorgia Meloni accolta da un'ovazione a Dritto e Rovescio, battuta di Del Debbio sulla vendita di MaaloxGiorgia Meloni interviene al programma Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio per parlare di sicurezza e giustizia. La battuta sul Maalox ... virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.