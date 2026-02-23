Rogoredo la Polizia di Stato ha eseguito il fermo dell’agente Cinturino

Carmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Rogoredo dopo l’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta il 26 gennaio nel boschetto. La decisione di arrestarlo deriva da elementi raccolti durante le verifiche sul suo ruolo nel fatto. La notizia ha fatto scalpore tra gli abitanti del quartiere, che si sono chiesti cosa possa essere realmente accaduto in quella notte.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino. E’ l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Di seguito quanto apprendiamo da Rainews.it La Polizia di Stato ha eseguito l’ordine della Procura di Milano. Carmelo Cinturrino potrebbe fuggire perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi “alloggi”. Questo si apprende sul fermo, motivato dal pericolo di fuga. Nella richiesta al gip di convalida del fermo del sostituto Giovanni Tarzia e del Procuratore Marcello Viola si farebbe riferimento a un “pesantissimo” rischio di inquinamento probatorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

“Rifarei il post di solidarietà al poliziotto di Rogoredo”. Salvini non arretra nonostante il fermo dell’agente per omicidio volontarioSalvini ha confermato di non voler rimuovere il suo post di solidarietà nei confronti del poliziotto coinvolto nel caso di Rogoredo, nonostante il fermo dell’agente per omicidio volontario.

Rogoredo, si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario per l'agente di polizia che ha sparatoA Rogoredo, l’ipotesi di omicidio volontario si fa più concreta dopo che l’agente di polizia ha sparato.

Omicidio di Rogoredo: fermato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiLa Procura di Milano: Abderrahim Mansouri non impugnava alcuna pistola, l’arma è stata messa accanto al corpo del pusher ucciso il 26 gennaio scorso ... quotidiano.net

Rogoredo, il questore Megale: Siamo in grado di contrastare le mele marce'La Polizia di Stato ha lavorato fin dall'inizio con estremo rigore perche' gia' da subito erano emersi degli elementi di contraddittorieta'' che ... notizie.tiscali.it

Alcune considerazioni cambiano Sì. Ma c'è un errore da non fare nel caso di Rogoredo Cosa dire sulla polizia e sul poliziotto di Rogoredo x.com

È stato fermato stamattina Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Sussiste il pericolo di fuga e nella richiesta al gip di convalida del fermo del s - facebook.com facebook