Rogoredo fermato il poliziotto che ha sparato | Sulla pistola c' è solo il Dna dell' agente | Il consulente della difesa di Cinturrino lascia l' incarico

Un poliziotto di Rogoredo è stato fermato dopo aver sparato, perché le analisi del DNA sulla pistola appartengono solo a lui. La decisione arriva in un contesto di accertamenti accurati da parte delle autorità. Il consulente difensore di Cinturrino ha rinunciato all’incarico, mentre il pubblico ministero ha confermato che non ci saranno agevolazioni. Le forze dell’ordine affermano di aver messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la trasparenza.

La polizia di Milano ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia: l'agente è gravemente indiziato del reato di omicidio volontario di Mansouri Abderrahim, avvenuto il 26 gennaio nel parco di Rogoredo. È stato fermato lunedì mattina mentre era al lavoro. Gravi gli indizi a suo carico: sulla pistola in mano alla vittima rinvenuto solo il Dna di Cinturrino. Secondo un testimone la vittima aveva in mano un cellulare e una pietra e sarebbe stata colpita mentre scappava., I dettagli dell'operazione sono stati resi noti dagli inquirenti a Milano. "Spiego l'accaduto con l'amarezza di vicende come questa che vedono coinvolte le forze dell'ordine - ha detto il procuratore di Milano Marcello Viola - ma con la consapevolezza che la Procura e la polizia hanno compiuto tutti gli accertamenti rigorosi senza fare sconti a nessuno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un confronto sfociato in violenza.

Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo. Sulla pistola c'è solo il suo dnaIl poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo è stato fermato dopo che le analisi del DNA hanno confermato la sua presenza sulla pistola.

