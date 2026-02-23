Rifarei il post di solidarietà al poliziotto di Rogoredo Salvini non arretra nonostante il fermo dell’agente per omicidio volontario

Salvini ha confermato di non voler rimuovere il suo post di solidarietà nei confronti del poliziotto coinvolto nel caso di Rogoredo, nonostante il fermo dell’agente per omicidio volontario. Il ministro dei trasporti ha spiegato di essere convinto della sua posizione e di rifare il medesimo messaggio senza esitazioni. La decisione del fermo ha acceso un dibattito, ma lui resta fermo sulla sua opinione. La vicenda ora continua a generare discussioni.

Nessun passo indietro, nessun mea culpa. Nel giorno in cui il poliziotto indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim è stato fermato, il ministro dei trasporti Matteo Salvini ribadisce ai cronisti che rifarebbe il post di solidarietà “senza se e senza ma” all’uomo delle forze dell’ordine. Un post pubblicato sui profili ufficiali soltanto pochi minuti dopo il fatto e al quale sono seguite altre prese di posizione pubbliche del ministro. Oggi però Salvini tira dritto. “Io non mi pentirò mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine. Sono centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa che rischiano la vita per salvare le nostre vite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un confronto sfociato in violenza.

Rogoredo, Salvini: rifarei post su poliziotto, sempre con Forze OrdineMatteo Salvini ha deciso di ripubblicare il post di sostegno a un poliziotto coinvolto nello scontro a Rogoredo, spiegando che rifarebbe la stessa scelta.

