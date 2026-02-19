Rogoredo si rafforza l' ipotesi di omicidio volontario per l' agente di polizia che ha sparato

A Rogoredo, l’ipotesi di omicidio volontario si fa più concreta dopo che l’agente di polizia ha sparato. Secondo quanto emerso, la pistola a salve trovata vicino alla vittima sarebbe stata collocata successivamente all’episodio. I colleghi del poliziotto hanno fornito versioni contrastanti, suggerendo che l’arma potrebbe non essere quella usata in modo diretto. La scena del crimine si arricchisce di dettagli, mentre le indagini continuano a focalizzarsi sulle responsabilità dell’agente. La procura esamina attentamente ogni elemento raccolto.

Potrebbe essere arrivata dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso l'accelerazione nell'inchiesta sul poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio. Prende piede l'ipotesi dell'omicidio volontario a carico di Carmelo Cinturrino, assistente capo della squadra investigativa di Mecenate (indagato per quel reato e per omissione di soccorso). Da quanto si è saputo, davanti al pm Giovanni Tarzia, gli altri agenti indagati hanno chiarito e precisato tanti elementi rispetto alle loro testimonianze precedenti.

