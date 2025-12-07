Femminicidi com’è cambiata la narrazione della cronaca | articoli più aderenti ma persistono distorsioni

Come è cambiata la narrazione della cronaca nei casi di femminicidio? Dopo anni di sensibilizzazione e formazione da parte delle attiviste dei Centri antiviolenza e di GiULIA, i giornalisti e le giornaliste hanno acquisito maggiori competenze e letture più aderenti alla realtà del fenomeno ma ancora persistono distorsioni, pregiudizi o stereotipi. E’ stato presentato recentemente il nuovo report dell’ Osservatorio Step, curato da Flaminia Saccà. Un precedente report Step che analizzava 16.715 articoli negli anni 2017, 2018 e 2019 aveva rilevato “una rappresentazione distorta, permeata da pregiudizi tendenti a vittimizzare le donne e ad attenuare le responsabilità dei colpevoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidi, com’è cambiata la narrazione della cronaca: articoli più aderenti, ma persistono distorsioni

Approfondisci con queste news

Gianlugi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, ragiona su come sia cambiata la narrazione dei fatti di cronaca nera negli ultimi quindici anni e affronta tre grandi casi del Nordest: Resinovich, il femminicidio di Giulia Cecchettin e il caso di Benno Neu - facebook.com Vai su Facebook

Quei femminicidi sui drappi “Dal 1847 nulla è cambiato” lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Nella violenza di genere la narrazione dei media cambia in funzione delle vittime - Il mito del «femminicidio altruistico» se la donna è malata o con disabilità ... Da ilsole24ore.com

Femminicidi: ma a chi stiamo parlando quando ne parliamo? - Luciana Ronchi, uccisa dall’ex marito con 14 coltellate per strada, in un vero e proprio agguato, è la 63esima vittima di femminicidio in Italia dal primo gennaio 2025. Riporta quotidiano.net

Femminicidi, Nordio: "Il codice genetico dell'uomo non accetta la parità" - “Anche se oggi l'uomo accetta e deve accettare questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio il suo codice genetico trova sempre una certa resistenza”. Scrive tg24.sky.it

Femminicidi, Nordio: “La parità non è nel Dna dell’uomo”. Roccella: “Nessun nesso tra educazione sessuale a scuola e violenze” - Roma, 21 novembre 2025 –“Mi sono sempre chiesto come mai siamo arrivati a questa prevaricazione secolare dell'uomo nei confronti della donna, è una risposta un po’ darwiniana della legge del più forte ... quotidiano.net scrive

Femminicidi nel Lazio: i dati shock e l’effetto dei centri antiviolenza - È la strage fotografata dall’Università Sapienza di Roma, dove è stato condotto il primo studio territoriale sul fenomeno. Riporta rainews.it

Femminicidi, Roccella: non calano con educazione sessuale. Nordio: parità non è nel dna dei maschi - Anche perché – ci pensa poi la ministra delle Pari opportunità Eugenia Roccella a non lasciare ambiguità sulla linea del governo – di «educazione sessuo- Segnala repubblica.it