Meloni la volenterosa con Zelensky la Ue e Trump La trincea di Crosetto contro la propaganda no Difesa

L'articolo analizza le recenti dinamiche politiche italiane e internazionali, con particolare attenzione alle posizioni del governo Meloni e alle relazioni con Zelensky, la Ue e Trump. Si approfondiscono le dichiarazioni di Crosetto sulla propaganda

Non resta che dirci “crosettiani”. Meloni si collega con i volenterosi, Zelensky arriva oggi a Palazzo Chigi. Siamo giunti al momento Crosetto: difesa o resa. Per rovesciare il racconto “Meloni, co. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni la volenterosa, con Zelensky, la Ue (e Trump). La trincea di Crosetto contro la propaganda "no Difesa"

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’ex leader di An si pente di aver sciolto il partito della comunità che Meloni ha riunito e ripercorre il suo passato con l’ex avversario. Rutelli ne ha per il centrosinistra di oggi e raccomanda convergenze su «alcuni grandi temi» - facebook.com Vai su Facebook

Diplomazia tutta in salita. Zelensky a Londra con i volenterosi, Starmer, Macron e Merz, ammette che non il nodo rimangono i territori del Donbass su cui non c'è unità di vedute con gli Stati Uniti. Attesa per l'incontro con Giorgia Meloni Vai su X

Meloni la volenterosa, con Zelensky, la Ue (e Trump). La trincea di Crosetto contro la propaganda "no Difesa" - E intanto montano i timori del governo sulle trasmissioni che fanno disinformazione sull'aumento delle spese militari. Segnala ilfoglio.it