rogoredo fermato per omicidio volontario poliziotto che ha ucciso mansouri

Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato arrestato per aver ucciso un uomo a Rogoredo. La sua azione ha scatenato una vasta indagine immediatamente avviata dalla polizia, che ha raccolto prove sulle circostanze del fatto. L’episodio è avvenuto durante un intervento in strada, dove si sono verificati momenti di tensione. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio. Il provvedimento restrittivo arriva a seguito degli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Rogoredo, il poliziotto: Pusher mi ha puntato la pistola, ho avuto paura - Porta a porta 27/01/26

Poliziotto indagato per omicidio a Rogoredo, la destra in retromarcia: Fare chiarezza senza scontiDa Piantedosi a Salvini e FdI si abbassano i toni dopo la svolta nell’inchiesta sull’uomo ucciso dall’agente al bosco della droga ... milano.repubblica.it

Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it

TRE ARRESTI / CORVETTO / VIA GIOVANNI BATTISTA CASSINIS Lingotti e gioielli per 70mila euro trovati in un tubo di Pringles: i truffatori traditi dal tettuccio rosso Gli agenti della polizia locale hanno fermato l'auto sospetta vicino a Rogoredo -- Lingotti e gioi - facebook.com facebook

È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì ha sparato e ucciso un uomo di origini marocchine di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impastato nel quartiere milanese di Rogoredo, durante un servizio di x.com