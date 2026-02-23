Rogoredo fermato il poliziotto che ha sparato | Sulla pistola c' è solo il Dna dell' agente | Cinturrino | Ho messo l' arma vicino perché temevo le conseguenze

Un agente di polizia ha sparato a Mansouri, e la scena si è svolta con l’arma vicino a lui, perché temeva le conseguenze. Le analisi del DNA sulla pistola confermano la presenza dell’agente. Cinturrino, che ha posato l’arma, spiega di averlo fatto per paura delle ripercussioni. Il procuratore Viola sottolinea che non ci saranno sconti, mentre il questore assicura che l’istituzione ha le risposte adeguate. La vicenda ha attirato l’attenzione dei testimoni presenti.

La polizia di Milano ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia: l'agente è gravemente indiziato del reato di omicidio volontario di Mansouri Abderrahim, avvenuto il 26 gennaio nel parco di Rogoredo. È stato fermato lunedì mattina mentre era al lavoro. Gravi gli indizi a suo carico: sulla pistola in mano alla vittima rinvenuto solo il Dna di Cinturrino. Secondo un testimone la vittima aveva in mano un cellulare e una pietra e sarebbe stata colpita mentre scappava., I dettagli dell'operazione sono stati resi noti dagli inquirenti a Milano. "Spiego l'accaduto con l'amarezza di vicende come questa che vedono coinvolte le forze dell'ordine - ha detto il procuratore di Milano Marcello Viola - ma con la consapevolezza che la Procura e la polizia hanno compiuto tutti gli accertamenti rigorosi senza fare sconti a nessuno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

